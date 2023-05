Ismael Rescalvo DT de The Strongest: “Nos pasó factura la falta de efectividad”

The Strongest no resistió y terminó derrotado 0-1 en su visita a Sporting Cristal por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Ismael Rescalvo, director técnico del conjunto paceño dejó en claro que a su equipo le faltó efectividad en la delantera. Además, aseguró que no pudieron fabricar jugadas de la manera que acostumbran.