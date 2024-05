Ismael Rescalvo tras la clasificación a octavos: “Feliz por los jugadores, se lo merecían”

The Strongest cumplió en condición de local y goleó 4-0 a Huachipato de Chile para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Una vez finalizado el partido, Ismael Rescalvo, director técnico del Tigre, conversó con los medios en conferencia de prensa y aseguró estar “muy feliz” por la clasificación.



“Muy feliz, muy feliz por los jugadores, porque se lo merecían. El equipo fue de menos a más y en el segundo tiempo se vieron cosas muy interesantes, eso es lo que buscamos. No solo el público, sino nosotros también desde el banquillo pudimos disfrutar de un juego alegre, ofensivo”, manifestó Rescalvo.



“Llevamos dos semanas de trabajo con el grupo y sentimos que los jugadores quieren superarse, están dispuestos. A partir del primer gol que hicimos el equipo reaccionó, lo mismo ocurrió con Estudiantes. Sentimos que antes de marcar el segundo gol no teníamos el control del partido, luego ya empezamos a dominar y nos sentamos mejor en el terreno de juego, tuvimos mejores estructuras ofensivas y manejamos mejor el balón. Esa tiene que ser la línea de un equipo valiente y atrevido", añadió.



El entrenador español se refirió a los objetivos a corto plazo que tiene con el club. Aseguró que su equipo necesita corregir varios detalles y eso lo hará con el pasar de los entrenamientos.



“Sin duda el objetivo trazado a corto plazo es entrenar el jueves, porque necesitamos tener una cantidad mayor de entrenamientos, eso nos va a permitir mejorar. Primero debemos pensar en la liga, arrancamos con pie derecho y no podemos pensar todavía en el Gremio, aunque si vamos a ir a Brasil a ganarle el partido. Queremos clasificar como primeros del grupo”.



“Tenemos un partido importante el domingo, vamos a preparar al equipo para que gane, tenemos tenemos que ser muy competitivos si queremos pelear el título. Queremos seguir sumando de a tres”, añadió sobre el encuentro de este domingo ante Wilstermann en Cochabamba por la segunda fecha del torneo Clausura.