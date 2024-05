Ismael Rescalvo volverá a dirigir a The Strongest

El que se va sin que lo echen, ¿vuelve sin que lo llamen? Ismael Rescalvo dejó The Strongest en 2023, en plena temporada. El DT fue a Mazatlán por una mejor oferta, tuvo un mal paso y fue despedido en abril de 2024. El español tendrá el reto de la Libertadores y el Clausura.

The Strongest ultimó detalles y cerró la incorporación de Rescalvo. Si bien el club aún no lo hizo oficial, el retorno es todo un hecho, según fuentes cercanas al club, medios paceños, y el periodista César Luis Merlo (especializado en contrataciones y fichajes deportivos).



A pesar de no haber un anuncio formal por parte de la dirigencia, se ha confirmado que Rescalvo ya tiene todo arreglado para asumir el cargo y comenzar su labor al frente del equipo.



El entorno del presidente Ronald Crespo ha mantenido la información en reserva, aunque se ha filtrado que solo restan pequeños detalles para cerrar por completo la negociación, habiendo superado ya las partes más complicadas del acuerdo.



Se ha informado también que el equipo técnico de Rescalvo ha tomado contacto con los jugadores para coordinar las tareas previas al inicio de su labor, que se espera comience el próximo viernes, seis días antes del enfrentamiento contra Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.



Rescalvo cuenta con el conocimiento de varios jugadores de la actual plantilla, lo que facilitará la planificación del equipo, a pesar de la renovación que experimentó al inicio de la temporada.



Esta situación se presenta después de la eliminación del torneo Apertura, la renuncia de Pablo Lavallén como DT. Entre tanto, el plantel tuvo que volver a las prácticas bajo la dirección de los capitanes Adrián Jusino, Guillermo Viscarra y Luciano Ursino.