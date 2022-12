Jair Reinoso se despidió de The Strongest

Jair Reinoso se desipidió de The Strongest. El segundo máximo goleador del club atigrado dejó de ser parte del club paceño tras 190 partidos y 83 goles. El colombiano naturalizado boliviano tendría todo arreglado para llegar a Blooming, pero aún el acuerdo no se cerró. "Hoy tengo una mezcla de sentimientos muy grandes dentro de mi, pero lo único que puedo decir es ¡GRACIAS!" , empezó un extenso texto con el cual se despedía de The Strongest.

Además de agradecimientos a todas las personas con las que trabajó, también mencionó los "años maravillosos que disfrute y lo que me hace aún más feliz, años maravillosos que mi familia disfruto, soy bendecido de poder ser parte de tu historia y de aprender que el TIGRE no es solo un club, es un estilo de vida".



"Me voy satisfecho de haber entrado en la historia del club al convertirme en su segundo máximo goleador. Creo firmemente que podría haber hecho aún más, pero las cosas se dieron de esta manera... Serás eterno para mí, gracias Club The Strongest", cerró el histórico goleador del cuadro de Achumani.