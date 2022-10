Jair Reinoso: “Todos los días estamos pensando en que en cualquier momento se va a jugar”

The Strongest es el actual líder del torneo Clausura, ya tiene asegurado el boleto a la Copa Libertadores 2023 y su próximo objetivo es el título , algo que puede quedar truncado si es que se decide dar por concluido el torneo cuando restan seis fechas aún por jugar, debido al paro cívico indefinido en Santa Cruz.

El delantero, de 37 años, reconoció que les quedaría un sabor a poco si no logran el título del torneo Clausura. Considera que el Tigre ha hecho méritos para consagrarse campeón.

“Desde que empezó el año y este semestre, nosotros teníamos pensado en disputar 30 fechas y sabíamos que lo teníamos que hace r bien para poder conseguir eso que tanto queremos, creo que hasta ahora lo hemos hecho bien, si no estoy mal vamos 20 de 24 fechas punteros. A pesar de que hemos caído en algunos partidos hemos demostrado una regularidad y por eso estamos ahí”, añadió el colombiano.

Para que no se dé por concluido el torneo Clausura con 24 fechas disputadas, se tendría que jugar algunas jornadas durante la Copa del Mundo Catar 2022, algo que no gusta mucho a los jugadores; sin embargo, no les quedaría otra que aceptar y Reinoso explicó por qué.