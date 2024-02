Joel Amoroso: “Estamos con mucha ansiedad, se hizo esperar el debut”

The Strongest tendrá su estreno liguero este martes cuando reciba a Real Santa Cruz por la fecha 2 del Torneo Apertura de la División Profesional.



Los dirigidos por Pablo Lavallén tenían que jugar el pasado sábado ante San Antonio en Entre Ríos, sin embargo debido a los bloqueos en esa localidad, el partido fue suspendido.



Este lunes, el Tigre cerró prácticas en horas de la mañana y Joel Amoroso, reciente incorporación del último campeón del fútbol boliviano, atendió a los medios de prensa y dejó sus sensaciones en la previa del encuentro ante el conjunto albo.



“Estamos muy bien, tenemos mucha ansiedad, se hizo esperar un poco nuestro debut. El equipo está afinando algunos detalles para el martes, queremos llegar de la mejor manera”.



“Me preparo para tener una oportunidad y saber aprovecharla. Hay una amplia cantidad de jugadores en el plantel, confío en mí mismo para poder dar lo mejor”, añadió sobre la competencia por un puesto en el onceno titular.



Además, el ex jugador de Royal Pari, aseguró que el Tigre siempre será candidato a pelear el título.



“Sabemos que somos uno de los candidatos por lo que representa el club. Somos el último campeón, tenemos que demostrarlo partido a partido, dentro del campo de juego”.



Finalmente, se refirió a la idea de juego que está pidiendo el entrenador. Considera que el plantel la está asimilando cada vez mejor.



“Hemos ido de menos a más, mejoramos mucho, no solo en lo individual, sino también en lo grupal. Estamos asimilando la idea que quiere Pablo (Lavallén)”.