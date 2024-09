“Le tengo mucho respeto a mi ex equipo”, afirma Bruno Miranda antes de enfrentar a Bolívar

Bruno Miranda se perfila como el referente en ataque que tendrá The Strongest este miércoles cuando enfrente a Bolívar en una nueva edición del clásico paceño. El actual goleador del torneo Clausura, con ocho tantos, que militó en la academia en 2021, habló en conferencia de prensa este martes y aseguró que le tiene mucho respeto a su ex equipo, pero espera anotarle para ayudar al Tigre a conseguir los tres puntos.



“Le tengo mucho respeto a mi ex equipo, pero aquí en The Strongest la gente me trata muy bien, igual que en La Paz. Me siento como en casa. Quiero hacer un gol para ayudar a mi equipo y por lo que significa marcar con esta camiseta en un clásico, no tanto por el rival al que me enfrentaré”, dijo Miranda.



“Quiero ganar mañana; son cuatro juegos para ponernos en la punta. Será un partido crucial para nuestras aspiraciones. El torneo no se define en este partido, pero sí marcará un parámetro antes del nuevo receso de las Eliminatorias en octubre”, añadió el jugador que vistió la camiseta de la selección boliviana en la Copa América 2024, anotando el único gol de la Verde en dicha competencia.



Por su parte, el uruguayo Sebastián Guerrero, debutante en el clásico paceño, afirmó que se enfrentarán a un rival con buen juego colectivo. “Ya analizamos al rival; me han comentado sobre la magnitud y lo que representa jugar este partido. Estamos observando muy de cerca todos los detalles. Nos tocará jugar ante un equipo con buen juego. Esperaré la decisión técnica para ver si juego”, indicó.



Si The Strongest suma los tres puntos el miércoles, alcanzará a Bolívar en el primer lugar del Clausura con 30 unidades.