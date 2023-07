Leonel López, jugador del Tigre: “Estoy ansioso, quiero mostrar mi potencial”

The Strongest tendrá la oportunidad este sábado de distanciarse de Always Ready. El conjunto atigrado recibirá a Palmaflor por la fecha 21 de la Liga División Profesional.



Los dirigidos por Ricardo Formosinho marchan líderes del torneo pero solamente un punto lo separan del segundo.



Leonel López, el volante mexicano del conjunto paceño habló en la previa del encuentro ante Palmaflor y se mostró ansioso por formar parte del onceno titular.



“Tengo mucha ansiedad por jugar y quiero tener la titularidad. Ojalá el sábado lo pueda hacer de la mejor manera. Estoy preparado para este partido, será difícil porque muchos equipos vienen a La Paz y se paran bien atrás”, aseguró López.



“Siempre jugué de volante mixto esa es mi función, me gusta llegar a área rival y alimentar a los delanteros", añadió.