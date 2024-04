Libertadores: The Strongest con la necesidad de vencer a Huachipato en Chile

The Strongest tendrá una parada complicada en territorio chileno. El conjunto paceño visitará este miércoles a Huachipato en el marco de la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores . El encuentro se llevará a cabo en el estadio Huachipato CAP Acero de la comuna de Talcahuano, en Concepción, a partir de las 18:00 HB.

La fecha tres del grupo C se puso en marcha el martes con la victoria de Gremio en condición de visitante sobre Estudiantes de la Plata (0-1). Ese resultado emparejó y apretó las posiciones de la serie. Estudiantes y Huachipato están en lo más alto con cuatro puntos, mientras que un escalón más abajo aparece el Tigre y Gremio, ambos igualados con 3.



Para este partido el equipo que dirige técnicamente el argentino Pablo Lavallén, llega con los ánimos elevados, luego de imponerse 1-0 en la semifinal de ida del torneo local ante Universitario de Vinto.



Además, Lavallén, podrá contar con el regreso de cuatro futbolistas que ya se recuperaron de sus respectivas lesiones. Se trata de Darío Aimar, Rodrigo Ramallo, Carlos Roca y Enrique Triverio, sin embargo este último no será de la partida y es muy probable que no juegue por precaución.



Por su parte, Huachipato tiene la mismas intenciones que el Tigre: ganar para asumir la punta. El equipo chileno también llega motivado a este partido, gracias a su victoria en el torneo local donde derrotaron a Deportes Iquique el sábado.



Las acciones serán dirigidas por el uruguayo Andrés Matonte, quien será colaborado desde las bandas por su coterráneos Pablo Llarena y Santiago Fernández. El cuarto árbitro será Robert Cabrera, mientras que el VAR estará monitoreado por Andrés Cunha y el AVAR por Jonathan Fuentes.