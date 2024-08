Libertadores: The Strongest se aferra a la esperanza de una remontada épica ante Peñarol

The Strongest se enfrenta a un desafío monumental este miércoles en el estadio Hernando Siles de La Paz (18:00). Tras caer goleado por 4-0 en el partido de ida ante Peñarol en Montevideo, el Tigre necesita una remontada histórica para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.



Para superar octavos de final de forma directa, The Strongest debe ganar por cinco goles de diferencia. En caso de vencer por el mismo marcador que perdió en la ida (4-0), la serie se definirá desde los tiros penales. Cualquier otro resultado dejará eliminado al conjunto boliviano.



Reto monumental en el Siles



Dirigido por Ismael Rescalvo, quien retorna al banquillo tras atender un asunto personal, The Strongest buscará aprovechar la ventaja de jugar en la altura de La Paz (3,600 metros sobre el nivel del mar). Sin embargo, deberá hacerlo sin dos de sus habituales titulares: Rodrigo Ramallo, con una lesión ligamentaria en la rodilla, y Jaime Arrascaita, con problemas musculares; ambos se lastimaron en el partido de ida disputado en Montevideo.



"Tenemos que hacer un partido perfecto, sin errores defensivos, siendo contundentes en ataque, manejando bien el balón y precisos en los pases para hundir al rival en su área", expresó Rescalvo en conferencia de prensa. El técnico español se mostró convencido de que su equipo puede hacer historia: "Si algún club es capaz de dar vuelta el marcador, ese es The Strongest".



Peñarol llegó confiado a La Paz



Por su parte, Peñarol arribó a La Paz el domingo para aclimatarse mejor a la altura. El conjunto uruguayo, dirigido por Diego Aguirre, confía en defender la ventaja conseguida en la ida y clasificar a cuartos de final. "Vamos a buscar la clasificación, ese es el objetivo que nos hemos planteado. Con una ventaja de cuatro goles y en la altura es normal que te defiendas. Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente con la altitud", manifestó Aguirre.



El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la serie entre Bolívar y Flamengo, que también se enfrentarán este miércoles en La Paz tras el 2-0 a favor del equipo brasileño en la ida.



Posibles Alineaciones



The Strongest: Viscarra; Caire, Aimar, Jusino, Chura; Cuéllar, Ursino, Amoroso, Ortega, Ayarza; Triverio.



Peñarol: Aguirre; Sosa, Rodríguez, Coelho, Milans; Darias, Méndez, García; Sequeira; Fernández, Silvera.



El partido será dirigido por el árbitro chileno Cristian Garay, con asistencia de Claudio Urrutia y Juan Serrano. El VAR estará a cargo de Francisco Gilbert y Miguel Araos.