Luciano Ursino: “Somos el Tigre, somos The Strongest y queremos ganarle como sea a Bolívar”

“Ahora tenemos una semana larga para trabajar, si bien ganamos creo que tenemos que corregir bastantes errores y para eso tenemos esta semana de trabajo de cara al clásico. Sabemos que es un parido importantísimo, no solo porque es un clásico sino porque queremos ganarlo, somos el Tigre, somos The Strongest y queremos ganarle como sea a Bolívar , a cualquiera le queremos ganar como lo venimos demostrando en cada partido”, dijo Ursino, de 35 años.

Pese a ganar , el Tigre no hizo un buen partido contra Real Tomayapo y eso no cayó bien al hincha atigrado que asistió al estadio Hernando Siles, pues silbó a su equipo y algunos hasta insultaron al DT argentino Pablo Lavallén.

La semana pasada, The Strongest empató (4-4) en los descuentos a Bolívar, el miércoles fue goleado (5-1) de visitante ante San Antonio y el rendimiento ante Real Tomayapo no convenció. Lavallén se mostró tranquilo y comprensivo ante la reacción de los seguidores atigrados.

“Los que estamos aquí estamos luchando para que el equipo gane, para que juegue bien, para que el equipo pelee el campeonato. El resultado del otro día en Bulo Bulo fue muy malo, eso ya lo hablamos, y ello seguramente puede haber predispuesto a algunos a no tener tanta paciencia, pero es parte del futbol y estamos acostumbrados, si no estuviese acostumbrado a que me insulten me quedaría en mi casa jugando Play Station, pero me gusta esto, trabajo de esto, trato de trabajar con los muchachos para que sean mejores día a día”, enfatizó Lavallén.