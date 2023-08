Pablo Cabanillas asume la dirección técnica de The Strongest

The Strongest volvió a cambiar de DT. A falta de 10 partidos para la culminación de la Liga, el cuadro de Achumani sigue enfilado para salir campeón, ahora bajo la dirección técnica de Pablo Cabanillas.

Como es de la casa, y haber trabajado en la sobra de otros tres técnicos, Cabanillas es bien conocido y respetado por el plantel actual: "Estoy muy agradecido con la confianza y apoyo que ellos me dan (los jugadores)", comentó al portal Fútbolmanía.

No es la primera vez que dirige al Tigre, ya que "fueron ocho partidos antes de Real Santa Cruz. Me siento contento porque todas estas veces me encontré con profesionales muy perceptivos", dijo sobre algunas veces que hizo de DT, contando la última en la goleada por 4-0 al León de El Pajonal.