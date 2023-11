Pablo Cabanillas, DT del Tigre: “Estoy muy agradecido con los jugadores”

Pablo Cabanillas no se cambia por nadie. El director técnico de The Strongest, logró el título del torneo todos contra todos (liga) en su primera temporada en primera división.



El entrenador paceño conversó con los medios prensa una vez finalizado el encuentro ante Always Ready, y agradeció a los jugadores por brindarle respaldo.



“Muchos decían que no tenía experiencia, muchos no creían en mí pero lo logramos. Estoy muy agradecido con todos los jugadores del plantel, todos me bancaron”.



“Hemos trabajado mucho en la emocional y en la concentración. Creo que un equipo exitoso se basa en conformar un grupo de buenos seres humanos. Todos remaron hacia el mismo lado y así fue más fácil”.



“Es muy difícil para el grupo adecuarse a una forma diferente de entrenamiento, lo que medio un poco de ventaja fue que tuve la oportunidad de trabajar con los anteriores entrenadores”, añadió sobre su desempeño y aprendizaje al frente del Tigre.