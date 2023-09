Pablo Cabanillas, DT del Tigre: “Hay incertidumbre en la planificación”

The Strongest la tiene clara. Los Aurinegros mantienen su postura y aseguran que no se presentarán a jugar en caso la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decida organizar un nuevo torneo.



A pesar de la incertidumbre, los paceños no detienen sus entrenamientos y se mantienen expectantes a que la Conmebol rechace la petición de la FBF.