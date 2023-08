Pablo Cabanillas, DT del ‘Tigre’: “Siempre tenemos que ir por las tres unidades”

Pablo Cabanillas asumió de manera oficial la dirección técnica de The Strongest el martes, sin embargo, desde el interinato ya obtuvo su primera victoria frente a Real Santa Cruz el pasado domingo.



Las sensaciones que dejó el estratega fueron buenas de cara al partido que sostendrá su equipo este fin de semana en Montero ante Guabirá.



Cabanillas conversó con los medios de prensa y aseguró sentirse tranquilo tras tomar las riendas primera plantel.



“Yo me siento bastante tranquilo, tengo la confianza necesaria para asumir este reto. Me siento muy comprometido e identificado con el grupo y eso es lo más importante” afirmó el entrenador.



“Hemos quedado en ir paso a paso, primero tenemos el partido con Guabira y recién pensaremos en Royal Pari”, añadió.



Cabanillas habló acerca del estilo de juego que le gusta emplear y aseguró que el ‘Tigré’ será un equipo ‘agresivo’.



“Me gusta un fútbol muy aguerrido, intenso. Esa es la mentalidad con la que me manejo e intento inculcarse la a los jugadores”.



Finalmente reconoció que The Strongest es un equipo grande y que tiene una hinchada exigente.



“Esto es fútbol y The Strongest es un equipo muy grande. Sabemos que es un club exigente en donde debemos ir siempre por las tres unidades”, concluyó.