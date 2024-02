Pablo Lavallén, DT de The Strongest: "El total y absoluto responsable (de la goleada) soy yo"

El encuentro comenzó con un penal errado por parte de The Strongest, lo que parecía ser un mal presagio para el equipo de La Paz. Desde ese momento, las cosas empeoraron y San Antonio aprovechó cada oportunidad para anotar, dejando sin respuesta a su oponente.



Al respecto, el entrenador de The Strongest, Pablo Lavallén, expresó su decepción al llegar a La Paz tras el partido: "Tengo una sensación de vacío. De inicio, las cosas comenzaron mal. Después no lo pudimos remontar. Lógicamente, el total y absoluto responsable soy yo, como entrenador. Soy yo quien pone la alineación y evidentemente cometí errores. El resultado es muy doloroso".



Lavallén también hizo referencia al arbitraje del encuentro, aunque aclaró que no quería que sonara como una excusa: "No quiero que quede como excusa, pero quiero remarcar el malísimo arbitraje. El árbitro ayudó a que no se juegue, se hacía tiempo, jugadores tirados, camillas que entran. No quiero que eso suene como una excusa. Acá hay un responsable que soy yo."



A pesar de la derrota abrumadora, Lavallén mostró determinación para recuperarse: "Intentaremos, el sábado, ganar el partido que tenemos como local y reponernos de esta derrota muy dolorosa. No me pasó nunca en mi carrera perder un partido con este marcador, me hago responsable".