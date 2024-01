Pablo Lavallén: “Queremos ser un plantel competitivo”

Pablo Lavallén, director técnico de The Strongest, aseguró este viernes que quiere conformar un “plantel competitivo”.



“Iremos viendo de que quede un plantel competitivo, donde cualquier jugador pueda ser titular, pero tampoco queremos que sea un plantel bastante largo (cantidad de jugadores)”, indicó el estratega argentino al programa “Tigo Sports Noticias”.



De momento, el último campeón del fútbol boliviano anunció la contratación de 11 refuerzos, por lo que Lavallén dejó abierta la puerta para un posible recorte del actual plantel.



También se refirió a los conceptos tácticos que le está otorgando su cuerpo técnico a los jugadores.



“Estamos brindando a los jugadores nuestros conceptos para que vayan asimilando la idea y la metodología de juego que queremos en el equipo”.



Finalmente, dejó su opinión sobre el grupo de su equipo en el torneo por series que arrancará el 16 de febrero(apertura).



“En los sorteos toca lo que toca. The Strongest fue campeón la temporada pasada, enfrentó a todos y salió bien parado, así que sabíamos que en el sorteo te pueden tocar equipos más poderosos o no. Debemos respetar a todos”, concluyó.



El Tigre quedó encuadrado en el Grupo A junto a Real Tomayapo, San Antonio y Real Santa Cruz.