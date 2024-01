Pablo Lavallén: “Soy un entrenador que le gusta el fútbol moderno”

“Soy un entrenador que le gusta el fútbol moderno, de posesión, en todos los equipos que me tocó trabajar trato de inculcar esto. Uno se encuentra con diferentes planteles, algunos se adaptan al 100% de la idea y en otros tenemos que hacer ciertos retoques”, afirmó Lavallén, en conferencia de prensa luego de recorrer las instalaciones del predio atigrado.



“The Strongest es un equipo que nos puede calzar muy bien de nuestra metodología, me gusta que mis equipos sean protagonistas, que no cambien cuando juegue de local o de visitante, de imponer sus condiciones, es el fútbol que uno tratará de desarrollar en cada entrenamiento”, añadió.



Además, Lavallén aseguró que posee un plantel competitivo, aunque no cerró la puerta para la llegada de algunos refuerzos más.



“Creemos que hay un buen plantel, los refuerzos que vienen llegando, van a sumar a lo bueno que tenemos. Para mí cuerpo técnico es un privilegio estar aquí. Sabemos lo importante que es el club, luego de la consagración del año pasado. La idea es seguir en esta senda de la exigencia, de la victoria y no bajarnos de los primeros lugares”.



Finalmente se refirió a la Copa Libertadores, torneo que deberá afrontar el Tigre, a partir de marzo.



“La Libertadores es una competición exigente, a veces hay una diferencia en los armados de los equipos, la idea es competir, tratar de equilibrar ese desbalance con ingenio, tácticas y estrategias, para eso estamos aquí y asumir este desafío “, concluyó.