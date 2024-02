Pablo Lavallén tras el empate ante Bolívar: “Las sensaciones son lindas”

Pablo Lavallén, director técnico de The Strongest, no ocultó su felicidad luego de rescatar un punto en la última jugada del clásico paceño, que terminó igualado 4-4.



“La sensaciones son lindas, son positivas. Esta clase de partidos son así, son muy parejos, cuando te equivocás podés pagar caro los errores. Bolívar se encontró rápido con los dos primeros goles, después nosotros pudimos empatar”, indicó el argentino en conferencia de prensa.



“Después del empate creo que tuvimos más injerencia en el juego. Tenemos mucho por mejorar, pero lo que demostramos los últimos 15 minutos, es lo que quiero ver siempre en mi equipo. Más allá de los errores y de no estar finos, jugamos con el corazón, el equipo empató con gallardía”, añadió.



Lavallén también se refirió a los últimos minutos del encuentro, donde su equipo se volcó en busca de la igualdad.



“Le decía a los jugadores que no se den por vencidos, el fútbol es un juego de momentos, cambia mucho. Cada equipo supo aprovechar su momento. Yo quiero un equipo que nunca baje los brazos, eso le pedí a los futbolistas. Yo quiero este equipo con ‘hombres’, que no se rinden hasta que el árbitro pite el final”.



Finalmente, aseguró que los clásicos se definen por pequeños detalles. Además, consideró que el Tigre tiene un plantel con jugadores muy capacitados