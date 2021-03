Plantel del Tigre anuncia que no viajó a Potosí en apoyo a Fabol

Escucha esta nota aquí

Daniel Vaca, capitán de The Strongest, informó en una conferencia de prensa este martes que no viajaron a la Villa Imperia para jugar contra Nacional Potosí, en solidaridad con sus colegas que no perciben salarios desde hace ocho meses y en apoyo a Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), que exige a la Federación Boliviana de Fútbol dejar sin efecto el funcionamiento del Tribunal de Apelación, que puede dejar al futbolista en una total indefensión.

“Tomamos esta posición en apoyo a dos puntos: no estamos de acuerdo con la implementación del Tribunal de Apelaciones porque nos quedaríamos en total indefensión y en solidaridad con nuestros compañeros de trabajo que no reciben sueldos desde hace ocho meses y que por este motivo están afectando a sus familias”, dijo Vaca acompañado de todo el plantel aurinegro.

Vaca expresó que el deseo de los jugadores es que se establezca pronto un acuerdo entre el gremio y la FBF para bien del fútbol boliviano.

También aclaró que apoyan las medidas de Fabol, pese a que tienen diferencias con la actual directiva del gremio que encabeza David Paniagua.

