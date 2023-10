¿Qué le falta a The Strongest para ser campeón?

The Strongest está a muy poco de romper una sequía importante. Hace siete años que no puede salir campeón, desinflándose en los momentos finales, o como sucedió en 2022, que se le anuló el torneo cuando este era líder del mismo.



En la fecha 27 de la Liga, The Strongest sumó un punto en condición de visitante ante Oriente Petrolero. Ganar unidades en canchas ajenas siempre es positivo, el refinero se lo empató en los minutos finales del encuentro.



Además, en esta misma fecha Bolívar y Nacional Potosí habían sido derrotados ante Wilstermann e Independiente respectivamente. El equipo atigrado desperdició la chance de ampliar su ventaja con respecto a sus perseguidores.



Luego del receso por la Eliminatorias, The Strongest deberá afinar puntería, y sumar 15 unidades lo más pronto posible. Con cinco victorias en sus próximos siete partidos, los atigrados serán inalcanzables para Bolívar y Nacional Potosí.