¿Qué necesita The Strongest para mantener el liderato de su grupo en Libertadores?

Actualmente, The Strongest lidera el Grupo C con 10 puntos, seguido de cerca por Huachipato con 8 puntos, Gremio con 6 y Estudiantes con 4. Sin embargo, Gremio aún tiene dos partidos pendientes debido a las inundaciones en Porto Alegre, lo que añade más incertidumbre a la definición del grupo.



Gremio jugará contra Huachipato el martes 4 de junio y recibirá a Estudiantes el sábado 8 de junio. Si el equipo brasileño gana ambos encuentros, avanzará a los octavos de final como líder del grupo con 12 puntos. Si Gremio gana uno de los partidos y empata el otro, también podría terminar primero si su diferencia de goles es superior a la de The Strongest.



Por otro lado, Huachipato solo necesita una victoria sobre Gremio para alcanzar 11 puntos y asegurar el primer puesto, dejando a The Strongest en la segunda posición y eliminando a Gremio, ya que el equipo brasileño no podría superar los 9 puntos.



Para que The Strongest mantenga el liderato del grupo, Huachipato debe perder por solo un gol contra Gremio o empatar, y Gremio debe empatar o perder contra Estudiantes.