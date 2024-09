Rescalvo tras empate frente a Blooming: “Es un resultado inesperado”

Ismael Rescalvo, director técnico de The Strongest, habló en conferencia de prensa el domingo posterior al partido ante Blooming y expresó su desazón tras no poder pasar del empate frente a los celestes en el estadio Hernando Siles de La Paz, un resultado que lo sitúa en el segundo lugar del torneo Clausura, a cinco puntos del líder Bolívar.



“Indudablemente, es un resultado inesperado. Hemos dado un paso atrás en las aspiraciones por el título. Evidentemente, son puntos que se quedan en el camino y son difíciles de recuperar. Sin embargo, aún queda mucho por delante y debemos pelear”, manifestó Rescalvo.



El entrenador español también se refirió a los objetivos que se habían trazado con el plantel, que incluían culminar la primera vuelta del Clausura con 34 puntos. “Los puntos al final pueden ser decisivos. Es evidente que queríamos terminar con 34 unidades y acabamos con 29. Es un resultado que no esperábamos, pero los rivales se defienden con muchos jugadores; esa fue la tónica del partido y la pelota no quiso entrar”, añadió.



Asimismo, afirmó que el objetivo inmediato del Tigre es ganar a como dé lugar los próximos dos encuentros antes del nuevo receso liguero debido a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en octubre. Este miércoles deberá visitar a Nacional Potosí (18:00), mientras que el domingo recibirá a Wilstermann (17:00).



Tras este empate, The Strongest se estancó en la segunda posición con 29 puntos, a cinco de Bolívar, que domina el Clausura con 34. En la tabla acumulada, el conjunto de Achumani repite la segunda colocación (45) y es el inmediato perseguidor de la academia (50).