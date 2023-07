Ricardo Formosinho, DT de The Strongest: “Bolívar nos ganó bien”

The Strongest fue superado ampliamente por Bolívar y perdió 3-0 en el clásico paceño.



Los dirigidos por Ricardo Formosinho tuvieron un buen arranque de partido, pero con el pasar de los minutos el rendimiento colectivo e individual decayó.



Una vez finalizado el encuentro, el entrenador portugués se pronunció y aseguró que Bolívar fue mejor pero también reconoció que el arbitraje los perjudicó.



“Bolívar ganó bien, eso lo reconocemos. Yo voy a mi casa hoy a pensar que va a ser de mi vida porque es muy extraño lo que pasa aquí. No se si es porque es el Tigre, o porque soy portugués. La semana pasada merecíamos ganar, no nos cobraron un penal. Hoy mientras estábamos 0-0 el árbitro debía revisar una tarjeta roja para Bolívar y no lo hizo”, dijo Formosinho.