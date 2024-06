Rival confirmado: The Strongest enfrentará a Peñarol en octavos de final de Libertadores

Confirmado. The Strongest se chocará ante Peñarol en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. El equipo boliviano, que ganó el Grupo C con 10 puntos, se medirá al club uruguayo en una llave que se definirá en la altura de La Paz. El Tigre finalizó en el primer lugar de su serie gracias al empate entre Gremio y Estudiantes de la Plata (1-1), en un partido reprogramado que se jugó el sábado en territorio brasileño.



Por su parte, Peñarol, que clasificó segundo en su grupo, deberá viajar a Bolivia para enfrentar al conjunto aurinegro en agosto. Será un duelo entre dos equipos con historia en el torneo continental, en busca de un lugar en la siguiente ronda del certamen continental.



La llave entre The Strongest y Peñarol se definirá a doble partido, de ida y vuelta. El ganador de esta serie avanzará a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Según la Conmebol, el partido de ida, que se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, está pactado para el 14 de agosto, mientras que la revancha se jugará el 21 del mismo mes. Los horarios aún no están confirmados y se definirán en las próximas semanas.



En ganador de esta llave, chocará en cuartos de final contra el vencedor entre Bolivar y Flamengo, eso quiere decir que si el el Tigre y la academia avanzan, se verán las caras por un lugar en las semifinales.