River Plate descansa en Santa Cruz a la espera del duelo ante el Tigre por la Copa Libertadores

River llegará a La Paz con las credenciales de estar al frente del torneo profesional argentino y arropado por la reciente victoria de 1-0 ante Unión por la novena fecha de la Liga Argentina. Pero ven la plaza del estadio boliviano cual si fuera un león indomable , pues no han alcanzado una victoria en 53 años. La última vez fue 2-0 a Universitario de La Paz en 1970. Martín Demichelis, técnico de River Plate, aseveró que la parte física jugará un rol peculiar en La Paz , "pero a veces no solo el que suele ser mejor desde lo físico es el más destacado para jugar, sino el que se recupera más rápido del ahogo", dijo el entrenador. El Tigre con las garras afiladas

The Strongest sustenta su fortaleza en el hecho de que constituye la base de la selección absoluta de Bolivia que recién derrotó 2-1 a Arabia Saudita en un partido de fogueo.



The Strongest apostará a la velocidad de su volante ofensivo Jaime Arrascaita y a la experiencia de sus dos delanteros, el argentino Enrique Triverio y el uruguayo Junior Arias.



"Es una motivación que nos toque un equipo grande como River", declaró el DT atigrado Enrique Triverio, mientras que Arias instó a estar "muy concentrados" para no ser sorprendidos.



El lance se jugará a estadio lleno, ante la expectativa de ver a uno de los grandes de Argentina. La hinchada se volcó masivamente a las taquillas en demanda de entradas.



Posibles alineaciones:



The Strongest: Guillermo Viscarra - Saúl Torres, Adrián Jusino, Gonzalo Castillo, Carlos Roca – Álvaro Quiroga, Luciano Ursino, Jaime Arrascaita, Jeyson Chura – Gabriel Arias y Enrique Triverio. DT.: Ismael Rescalvo.



River Plate: Franco Armani – Milton Casco, Leandro González, Paulo Díaz, Enzo Díaz - Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, José Antonio Paradela, Ignacio Fernández - Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.