Rodrigo Banegas: “Tengo capacidad para defender el arco del Tigre”

“Venir aquí me trae buenos recuerdos de la gente, del año que pasamos aquí, por todo lo que se consiguió, claro que no vivimos de eso, vengo a pelear un puesto también, pero siempre disfrutando del cariño de la gente y de la institución”, expresó Banegas.

“Billy (Viscarra) ha hecho un excelente papel y lo viene haciendo aún en la institución y deja la vara alta, pero me siento preparado para asumir esta responsabilidad, he entrenado muy bien, he demostrado que tengo capacidad para defender el arco del Tigre y pase lo que pase me siento tranquilo”, agregó.