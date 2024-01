Rodrigo Ramallo, jugador del Tigre: "No vine a pasear"

Rodrigo Ramallo regresa a The Strongest para embarcarse en su cuarto ciclo con el objetivo primordial de respaldar al equipo en la consecución de éxitos deportivos. Además, aspira a convertirse en un referente tanto en el ámbito futbolístico como en lo personal.



El jugador, cuya historia ya está entrelazada con los colores del Tigre desde sus inicios en el profesionalismo y su participación en el tricampeonato, manifestó su deseo de seguir el legado de los grandes referentes que han dejado una marca significativa en el club. Su compromiso va más allá de ser simplemente parte del equipo; Ramallo busca dejar una huella importante y consolidarse como un referente destacado.



"No vine solo a ser parte, pasear o estar y nada más, quiero dejar una huella importante y también ser referente, eso me propuse. Con mucho esfuerzo, trabajo, humildad y ganas de superación en el club lo vamos a conseguir", subrayó Ramallo, destacando su determinación y voluntad para alcanzar los objetivos propuestos.



Con ganas y fuerza renovadas, Rodrigo Ramallo afronta su regreso a The Strongest con la firme convicción de contribuir al éxito del equipo y forjar su propio camino como referente en la historia del club.