Rodrigo Ramallo será baja en The Strongest para recibir a Peñarol

Malas noticias para The Strongest . El cuerpo médico del equipo paceño informó este domingo que el jugador Rodrigo Ramallo sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante las próximas semanas. Se trata de una distensión ligamentaria en la rodilla izquierda , lesión que sufrió el pasado miércoles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol en Montevideo , que terminó con una contundente victoria a favor del equipo uruguayo por 4-0 .

Además, The Strongest anunció que Jaime Arrascaita está recibiendo un tratamiento especial de fisioterapia después de sufrir una sobrecarga muscular tras el partido ante Peñarol. Aunque no se ha descartado su presencia en el encuentro de vuelta, el jugador no se entrenará en los próximos días mientras el cuerpo médico del club trabaja arduamente para recuperarlo a tiempo.