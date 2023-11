Ronald Crespo asumió la presidencia de The Strongest

Ronald Crespo asumió de manera oficial la presidencia del Club The Strongest la tarde de este martes.



El amparo constitucional impulsado por Freddy Téllez (ex directivo del Tigre) falló a su favor y ‘sacó’ a Héctor Montes de la silla presidencial.



Ese documento señalaba que el anterior presidente se tendría que hacer cargo del club. En tanto, Ronald Crespo volvió a tomar las riendas del Tigre.



Sin embargo, el mandato de Crespo será de manera provisional, ya que deberá llamar a unas nuevas elecciones en 45 días.



“Es una sorpresa para mi volver a la institución después de un año. Me he dado cita en club y no hay nadie, solo está contabilidad trabajando. Ya me presente al primer plantel, tuve una charla con ellos”, manifestó Crespo en conferencia de prensa.