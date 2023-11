The Strongest a tres victorias de ser campeón

The Strongest está a muy poco de romper una sequía importante. Hace siete años que no puede salir campeón, desinflándose en los momentos finales, o como sucedió en 2022, que se le anuló el torneo cuando este era líder del mismo.



En la fecha 27 de la Liga, The Strongest viene sumando de a tres de manera constante, jugando bien o mal. La garantía de victoria casi siempre está.



Nacional Potosí totalmente desinflado y lejos del título, y Bolívar que empató ante Universitario en su último partido. El camino parece totalmente allanado para que el Tigre pueda gritar "campeón".