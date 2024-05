The Strongest a un paso de octavos: recibe este miércoles a Huachipato

La consigna sigue siendo la misma: ganar a como dé lugar para asegurar la clasificación a los octavos de final. The Strongest tiene todo en sus manos, debe vencer este miércoles a Huachipato por cualquier resultado para meterse entre los 16 mejores equipos de la Copa Libertadores 2024. El encuentro entre bolivianos y chilenos, correspondiente a la quinta fecha del Grupo C, se pondrá en marcha a las 18:00 HB en el estadio Hernando Siles de La Paz.



The Strongest lidera su grupo con siete puntos en cuatro partidos disputados. Un escalón más abajo aparece el Huachipato con cinco unidades, pero con un partido menos, de momento estos dos están en puestos de clasificación. Estudiantes de la Plata es tercero con cuatro puntos, finalmente Gremio cierra con tres unidades en tres encuentros.



La última vez que The Strongest llegó a octavos fue en la edición 2017. Aquel año arrancó su participación desde la fase 2. Además, se metió en la ronda de los ‘16’ en 1990, 1994 y 2014.



Si The Strongest no suma de a tres ante Huachipato, es decir, empata o pierde, seguirá con vida pero deberá definir su suerte en la última fecha cuando visite al Gremio.



“No tenemos mucho que decir para motivar al grupo. Estos partidos marcan la ilusión y las ganas de jugar. El equipo está preparado y sabemos la importancia del partido y el deseo de la clasificación. Nosotros somos The Strongest y jugamos en casa, vamos a ver a un equipo dominador, que salga con el balón a intentar meter al rival en su área”, manifestó Ismael Rescalvo, DT del Tigre, en conferencia de prensa.



El conjunto aurinegro no presenta bajas para este miércoles, por lo tanto, Rescalvo apunta a parar en cancha a sus mejores armas.



Las acciones serán dirigidas por juez uruguayo Gustavo Tejerá, quien será asistido desde las bandas por sus coterráneos Martín Soppi y Pablo Llarena. Alberto Flores, también de Uruguay será el cuarto árbitro, mientras que Andrés Cunha estará al mando del VAR y Santiago Fernández del AVAR.



Posibles alineaciones:



The Strongest: Viscarra; Caire, Aimar, Jusino, Lino; Ursino, Wayar; Ramallo, Ortega, Amoroso y Triverio. DT: Ismael Rescalvo



Huachipato: Parra; Loyola, Gazzolo, Malanca, Díaz; Brea, Montes, Silva, Vargas; Martínez y Rodríguez. DT: Javier Sanguinetti