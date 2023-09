The Strongest advierte con llegar al TAS si no se reinician los torneos

The Strongest fue claro y hará respetar su postura. La dirigencia del conjunto paceño indicó que no dará el brazo a torcer y aseguró que acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en caso no se reinicien los torneos de la División Profesional.

Héctor Montes, presidente del Tigre, brindó una conferencia de prensa la tarde del martes, en donde emitió un comunicado relacionado a las determinaciones que se tomaron el lunes en el Consejo Superior de la DivPro.

“Estamos en condiciones de asegurar que acudiremos a un tribunal de alzada (TAS) en caso de qué no se reanude el fútbol. Vimos con la parte jurídica que ya hubo una paralización del torneo sin ninguna resolución”, afirmó Montes.



Los torneos de la División Profesional (liga y copa) fueron suspendidos luego del que el titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, denunciará una red de corrupción encargada de amañar partidos en el fútbol nacional.



El presidente de The Strongest aseguró que su club no busca causarle mayor daño al fútbol boliviano, por lo que pidió al comité ejecutivo de la FBF que evalúe las posibles sanciones que podrían llegar, aunque de igual forma dijo que ya estaban en contacto con asesores internacionales.

“Estamos en contacto con bufete internacional para incitar la demanda ante el TAS. Hagamos algo coherente, que no sea un parche, una solución temporal por intereses individuales”,añadió.



“Queremos precautelar la seguridad legal de lente mayor y la económica, por eso se mandó la nota al comité ejecutivo, de tal manera puedan tomar sus previsiones y luego no seamos señalados (The Strongest) en cualquier situación que perjudique al fútbol en general", concluyó Montes.

Lea también Fútbol femenino Sin Jenni Hermoso, la selección española vuelve a concentrar Las internacionales españolas convocadas por Montse Tomé, a pesar de que la gran mayoría se declaró no seleccionable, viajaron este martes a su lugar de concentración en Valencia. Jenni Hermoso no fue convocada "para protegerla", según la Federación.

​

Lea también Fútbol Los candidatos City, PSG y Barça no fallan en su estreno en Champions El vigente campeón Manchester City, y los aspirantes PSG, y FC Barcelona comenzaron su andadura en la Champions sin dar lugar a la sorpresa, con sendas victorias en casa este martes ante el Estrella Roja, el Borussia Dortmund y el Amberes respectivamente.