The Strongest cayó ante Nacional Potosí en un amistoso de pretemporada

El equipo The Strongest, bajo la dirección de su entrenador Pablo Lavallén, enfrenta obstáculos en la búsqueda de un rendimiento óptimo, según los recientes partidos de entrenamiento contra Nacional Potosí. Las actuaciones de los dos equipos mixtos formados por Lavallén el pasado domingo arrojaron luces sobre áreas que necesitan mejoras inmediatas. En el primer equipo, con la dupla Miranda y Triverio en la delantera , la falta de eficacia en la definición se hizo evidente. Mientras que el segundo equipo, con Enoumba y Jusino en la defensa, mostró vulnerabilidades en la retaguardia, resultando en una derrota. La falta de gol y fuerza en el ataque es una preocupación constante para The Strongest, como lo reflejaron los dos partidos de entrenamiento en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani. El primer encuentro concluyó con un empate sin goles, y en el segundo, Nacional Potosí se llevó la victoria con un marcador de 0-3. Hasta el momento, el equipo tan solo ha logrado anotar un gol en la temporada de entrenamiento, sucedido en el 3-1 ante Sport Boys del Callao, con la contribución de Michael Ortega. Lavallén, en su búsqueda por encontrar la combinación perfecta, experimentó con diferentes formaciones durante la sesión de entrenamiento. El primer equipo demostró ser más ofensivo , generando peligro, pero careció de la precisión necesaria en la definición.

La alineación incluyó a jugadores clave como Guillermo Viscarra en la portería, Joel Amoroso destacándose en la banda y Triverio, el máximo goleador del plantel en 2023, lamentablemente definiendo por encima del travesaño.



Para el segundo partido, Lavallén cambió las formaciones, introduciendo a Jhohan Gutiérrez en la portería y presentando a jugadores como Bryan Angulo en el ataque. A pesar de los intentos por ser superiores, la formación alternativa no logró ser tan incisiva en el campo.



La defensa del Tigre mostró nuevamente vulnerabilidades que Nacional Potosí aprovechó para convertir, asegurando su victoria con un 0-3. Willan Álvarez abrió el marcador capitalizando un error de Enoumba, seguido por un penal convertido por Gustavo Alles.



Al final del encuentro, la mayoría de los jugadores de The Strongest optaron por evitar el contacto con los medios. Sin embargo, el arquero Jhohan Gutiérrez expresó optimismo: "No tengo dudas de que vamos a llegar muy bien a la competencia porque tenemos un gran equipo."



El extécnico de The Strongest, Claudio Biaggio, ahora en Nacional Potosí, compartió su perspectiva, destacando que enfrentar al vigente campeón fue beneficioso para su equipo. No obstante, señaló que estos partidos son simplemente amistosos. Sobre The Strongest, Biaggio afirmó que "tiene jugadores de jerarquía, sabemos que va a pelear arriba, será un adversario duro como ha sido en los dos últimos años."