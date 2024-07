The Strongest cierra su pretemporada en Argentina con triunfo

The Strongest concluyó su intensa pretemporada de una semana en Argentina con una victoria sobre Central Córdoba, cerrando así su preparación para el reinicio del Torneo Clausura de la División Profesional y los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo boliviano disputó dos encuentros amistosos durante su estancia, enfrentando primero a Deportivo Riestra y luego a Central Córdoba.



En el partido final contra Central Córdoba, disputado en el estadio Nuevo Gasómetro de San Lorenzo, The Strongest mostró una sólida defensa y notable capacidad de recuperación. El encuentro terminó en empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, con gol de Enrique Triverio para el equipo boliviano. En la definición por penales, el conjunto atigrado se impuso por 4-1, adjudicándose el partido.



El entrenador Ismael Rescalvo alineó a Rodrigo Banegas en el arco; Daniel Rojas, Darío Aimar, Marc Enoumba y Daniel Lino en defensa; Álvaro Quiroga, Joel Amoroso, Michael Ortega y Maxi Caire en el mediocampo; y Jeyson Chura y Enrique Triverio en la delantera. El capitán Triverio destacó la intensidad del partido y la importancia del roce internacional de cara a la Copa Libertadores.



Este resultado positivo genera altas expectativas para la segunda mitad de la temporada. The Strongest regresó a Bolivia y ahora se enfocará en su próximo compromiso ante la Universitario de Vinto, programado para el sábado en el estadio Hernando Siles de La Paz.