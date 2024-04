The Strongest con tres bajas para recibir a Universitario de Vinto

The Strongest ultima detalles para recibir este domingo a Universitario de Vinto en la semifinal de vuelta del torneo Apertura. El duelo entre paceños y cochabambinos se jugará desde las 16:00 en el estadio Hernando Siles, bajo el arbitraje del cruceño Ivo Méndez. Un empate la basta al Tigre para instalarse en la gran final.



El equipo que dirige técnicamente Pablo Lavallén tendrá una baja obligada en defensa. Se trata del zaguero y capitán Adrián Jusino, que vio la cartulina roja en el partido de ida. Ante esta ausencia, el entrenador argentino tiene en mente poner a prueba una dupla conformada por Máximo Caire y Darío Aimar.



Marc Enounba y Eduardo Demiquel también tienen chances de jugar, pero es menos probable que sean de la partida.



Las otras bajas son Joel Amoroso y Jaime Arrascaita. El atacante argentino también fue expulsado en el partido de ida y deberá cumplir un partido de suspensión, mientras que el volante nacional está curando de una lesión.



Sin embargo, no todas son mala noticias en el Tigre. Enrique Triverio y Jeysom Chris recibieron el alta médica y podrán ser tomado en cuenta para este partido. Con el retorno de estos dos jugadores, The Strongest recupera grandes baluartes en ofensiva que pueden ser determinantes para sellar el boleto a la final.



En el partido de ida, disputado el pasado sábado en Cochabamba, The Strongest se impuso por la mínima diferencia. Eso quiere decir que un empate le bastará para ganar la serie. En caso Universitario sorprenda y gane por un gol de diferencia, el nuevo finalista se conocerá a través de la tanda de penales.