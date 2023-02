The Strongest derrota a Bolívar y se adueña del primer clásico paceño de 2023

The Strongest impuso condiciones ante Bolívar (3-2) y se adueñó del primer clásico paceño de la temporada. El cotejo, que se jugó la noche de este viernes, fue por la tercera fecha del campeonato todos contra todos de la División Profesional.

No pasó mucho tiempo para que Bolívar iguale el partido. Los dirigidos por Beñat San José lograron la paridad con otro penal convertido por el chileno Ronnie Fernández (23’), pero cuando Bolívar presionaba llegó el segundo zarpazo del Tigre.

Tras el descanso, el partido no cambió mucho en dinámica. El Tigre mantuvo la diferencia ante un Bolívar que no encontró los espacios para buscar la igualdad. Diego Wayar (83’) amplió la diferencia para The Strongest (3-1). El experimentado volante logró aumentar el marcador tres minutos después de haber ingresado por Luciano Urzino.