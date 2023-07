The Strongest: Diego Wayar continúa su recuperación

Cada vez falta menos para el retorno de Diego Wayar a los terrenos de juego. El capitán de The Strongest ingresó a la última etapa de su recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente en febrero.



El volante tarijeño había sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda cuando disputaba un partido de la División Profesional con el ‘Tigre’



Wayar estuvo residiendo en Argentina durante los últimos meses. En el vecino país fue operado y posteriormente inició su rehabilitación mediante las fisioterapias correspondientes.



El internacional con la ‘Verde’ no ocultó su alegría tras sumarse a los entrenamientos de The Strongest, aunque todavía se ejercita de manera diferenciada.



Wayar aseguró sentirse mucho mejor y asume este momento con mucha responsabilidad y “cabeza fría”.



Además, indicó la importancia de respetar los tiempos para una recuperación satisfactoria.



Según el departamento médico de The Strongest, el futbolista de 29 años podría reaparecer en un encuentro oficial a mediados de octubre.