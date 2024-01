The Strongest: el fixture del último campeón del fútbol boliviano

The Strongest, el último campeón del fútbol boliviano, tiene la misión de defender su título conquistado en el 2023. El conjunto paceño que se alista para competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores y los torneos de la División Profesional, ya conocé a sus primeros ocho rivales del Torneo Apertura. Los días y horarios de estos partidos aún están pendientes y se definirán en los próximos días. Los dirigidos por el argentino Pablo Lavallén quedaron encuadrados en el Grupo A junto a Real Tomayapo Real Santa Cruz y San Antonio de Bulo Bulo. El Tigre tendrá su debut ante un recién ascendido: San Antonio será su rival en la primera fecha, supuestamente el 16 de febrero, día en el que se acordó el inicio del torneo. La jornada de clásicos inter series está programada para la tercera fecha. Aquí, el aurinegro será visitante ante Bolívar. A continuación, te mostramos los primeros 8 partidos de The Strongest. Fecha 1

San Antonio - The Strongest



Fecha 2



The Strongest - Real Santa Cruz



Fecha 3 (inter serie)



Bolívar - The Strongest



Fecha 4



The Strongest - Real Tomayapo



Fecha 5 (inter serie)



The Strongest - Bolívar



Fecha 6



Real Tomayapo - Bolívar



Fecha 7