The Strongest festejó el título con trofeo en mano

El estadio Hernando Siles se tiño de amarillo y negro la noche de este miércoles. The Strongest fue premiado oficialmente por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) con el trofeo de campeón y las medallas por el título obtenido en la Liga Tigo o torneo todos contra todos.

Recordemos que The Strongest aseguró el campeonato en la fecha 32, oportunidad en la que empató (1-1) con Always Ready, en este mismo escenario, pero en dicha oportunidad no se le hizo entrega del trofeo de campeón debido a que estaba estipulado desde el inicio del torneo que la premiación se realizaría en la última fecha.