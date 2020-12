The Strongest ganó con autoridad a Always Ready (2-0)

Escucha esta nota aquí

El torneo Apertura se pone de color aurinegro. The Strongest continua con su buena racha y con el triunfo que logró este miércoles, en el estadio Hernando Siles, ante Always Ready por 2-0 se consolida en la punta y le saca cuatro puntos a sus inmediatos perseguidores, Bolívar y Royal Pari (30), que tienen la misma puntuación.

Gran producción tuvo el equipo que dirige Alberto Illanes ante el rival que encaró el partido con la idea de asumir el liderato. No lo consiguió porque enfrentó un cuadro atigrado firme en todas las líneas y que desde un principio anuló a los jugadores más importantes en el ataque millonario, Cristhian Árabe y Marcos Ovejero.

La propuesta del Tigre fue mantener el orden desde las salidas y mantener el control de la pelota. La tarea de José Sagredo por izquierda, de Diego Wayar y Ramiro Vaca fue determinante para lograr el desequilibrio en zona enemiga, especialmente la de este último que a los 16 minutos abrió el marcador con un potente remate desde fuera del área. Todo un golazo, que agrandó al equipo atigrado y debilitó al representativo alteño, que durante la primera parte generó tres llegadas con peligro sobre la portería de Daniel Vaca con arremetidas de Gustavo Britos (4’), de Marcos Barrera (24’) y de Javier Sanguinetti (29’).

En la segunda mitad solo hubo un protagonista en la cancha: el Tigre. Impuso su juego en base a la dinámica que imprimieron Vaca, Ruddy Cardozo y el brasileño Barbosa. Esta vez Jair Reinoso no estuvo fino en la ofensiva aurinegra. Tuvo un par mano a mano con Carlos Lampe, pero en todas ganó el golero de Always Ready, que fue vital para que su equipo no haya sido derrotado por un marcador más abultado.

A los 63’ The Strongest perdió a uno de sus mejores jugadores. Por doble amonestación dejó la cancha Ramiro Vaca. Hasta ese momento, el partido no estaba cerrado y el dueño de casa pudo llevarse una sorpresa jugando con diez hombres.

El remate de Juan Orellana a los 83’ fue un susto para el Tigre y para sus hinchas, que asistieron al estadio. De no ser la gran estirada de Daniel Vaca la pudieron pasar mal.

En el tramo final ingresó Rolando Blackburn, que sustituyó a Reinoso. Acertó Illanes porque a los 88 minutos el ariete recibió un pase en el área y fusiló a Lampe, que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

El panameño consolidó el triunfo de su equipo, que a los 91’ perdió a otro jugador por la expulsión de Barbosa.

