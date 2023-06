The Strongest hizo oficial el alejamiento de Claudio Biaggio

Oficialmente Claudio Biaggio dejó de ser entrenador de The Strongest. La noticia ya se sabía el fin de semana, pero el club atigrado recién lo anunció públicamente este jueves, a través de sus redes sociales.

Ya se sabía con antelación que el argentino no seguiría dirigiendo al equipo de Achumani, pero mientras no había acuerdo económico para la recisión de contrato, no se lo daba por oficial.