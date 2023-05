The Strongest llega con importantes bajas al partido contra Vaca Díez

The Strongest llegará disminuido al partido que sostendrá el sábado contra Vaca Díez por la fecha 14 de la Liga Tigo. El partido debe jugarse a partir de las 20:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz. En dicho cotejo los atigrados tendrán un par de bajas importantes, una de ellas la de su capitán y defensor Adrián Jusino.

“Ya con cabeza fría, yo ya lo dejé de lado (lo que pasó en Trinidad), obviamente que en su momento me sentí muy molesto porque nos perjudicó y me perjudicó en lo personal, son cosas que pasan, yo era consciente de lo que había ocurrido y sabía que no era para expulsión, ahora a pensar en el próximo partido”, dijo Jusino.