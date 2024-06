The Strongest muestra la puerta de salida a Leonel López y Bryan Angulo

El mexicano Leonel López y el ecuatoriano Bryan Angulo tendrán que dejar The Strongest por decisión del director técnico Ismael Rescalvo, quien no los tiene en sus planes para cuando se reinicie el torneo de la División Profesional y también la Copa Libertadores.

“Me notificaron que no estoy contemplado para el próximo torneo, tengo contrato, tengo que regresar y a ver qué se hace”, dijo López a los medios de comunicación en La Paz.

El contrato de López con el Tigre es hasta diciembre de 2025: “La noticia me cae de golpe, no me la esperaba”, enfatizó el mediocampista mexicano.