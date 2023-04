The Strongest se afirma en la punta tras derrotar a Royal Pari en el 'Tahuichi'

The Strongest cumplió con su tarea y derrotó 2-0 a Royal Pari en el Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, este resultado le permite al conjunto paceño afirmarse en el primer lugar de la Liga Tigo . Junior Arias, fue la figura del encuentro tras marcar los dos goles, mientras que en el ‘Inmobiliaro’, Roberto Mosquera se estrenó en el banquillo con una derrota.

La primera mitad no tuvo muchas emociones, sin embargo, Royal Pari fue el primero en avisar tras un cabezazo de Carlos Añez que exigió la respuesta del arquero ‘Atigrado’, Guillermo Viscarra. Esto ocurrió a los cinco minutos, de ahí en adelante la disputa se centró en el mediocampo y ambos equipos se vieron imprecisos.

Ortega se encargó de darle mayor dinámica a los ataques de su equipo, y en sus pies, nació la jugada que aperturó el marcador . Tras una gran corrida por banda izquierda, el colombiano ingresó al área y fue derribado por Juan Carlos Zampiery, el árbitro Ángel Flores, no dudó en cobrar penal.

A falta de cuatro minutos para que finalice el primer tiempo, Junior Arias tomó el balón y desde los doce pasos remató fuerte y cruzado , haciendo inútil la estirada de Jorge Araúz. Los primeros 45’ terminarían 1-0 a favor de The Strongest.

En el complemento, Royal Pari adelantó líneas, pero no encontró claridad y precisión en la finalización. Mosquera mandó al campo a Esteban Orfano, pero el argentino no tuvo una buena tarde y no aportó como se esperaba.