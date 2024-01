The Strongest se desprenderá de cuatro jugadores tras ser evaluados por el DT

El recién nombrado director técnico de The Strongest, el argentino Pablo Lavallén, ha iniciado el proceso de reducción de la plantilla, comunicando a cuatro jugadores que no formarán parte de sus planes y que deben buscar equipo. Paul Arano, Sebastián Claure, Diego Corpus y Denilson Valda recibieron la noticia de que no serán tomados en cuenta bajo la dirección de Lavallén.



Aunque los cuatro futbolistas participaron poco en los partidos del año pasado, están realizando la pretemporada debido a que aún tienen contrato con el club. Sin embargo, Lavallén ha dejado claro que no formarán parte de su grupo.



Diego Corpus (Sub-20) jugó solo un partido y perdió presencia, siendo enviado eventualmente a la reserva. Denilson Valda, quien se incorporó al plantel a mitad de la gestión 2023, enfrentó la mala suerte de una lesión que limitó su contribución, y ahora Real Tomayapo parece ser una opción para su próximo destino.



Paul Arano, a pesar de haber jugado más que los demás, estuvo lesionado durante varios meses del primer semestre pasado. Gualberto Villarroel San José de Oruro podría ser un posible destino para él.



Sebastián Claure, que tuvo más actividad al inicio de la temporada pasada bajo la dirección de Ismael Rescalvo, no logró ganarse un lugar en la zona central de la defensa. La decisión de Lavallén deja a estos cuatro jugadores en busca de nuevos destinos para continuar sus carreras futbolísticas, según informó el portal Premium.