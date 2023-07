The Strongest: ¿Se irá Michael Ortega a Arabia Saudita?

Michael Ortega podría dejar The Strongest en los próximos días. El mediocampista colombiano aseguró que recibió una oferta por parte de un club de Arabia Saudita.



El presente de Ortega en el conjunto paceño no es el más deseado ,no goza de mucha continuidad y desde la llegada de Ricardo Formosinho a la dirección técnica ha perdido terreno en el onceno titular.



Una vez finalizado el encuentro del ‘Tigre’ ante Palmaflor, el jugador indicó que está analizando la propuesta y que en breve tomará una decisión junto a su representante.



“La oferta de Arabia es real, me llegó el jueves y tengo que analizarla. Esta semana me sentaré con mi representante y veré que hacer. Tengo que pensarlo bien por qué aún me queda contrato con The Strongest”, manifestó.



“Tengo que ver qué posibilidades hay. Espero que todo vaya bien pero aún sigo comprometido con el club, tengo la cabeza acá” añadió.



Ortega extendió hace un par de meses su vínculo con el ‘Tigre’ hasta 2025 y aseguró que buscará que el equipo paceño sea beneficiado en caso se concrete su salida.



“Deje buenos recuerdos en Arabia y eso facilita todo. También espero que The Strongest sea beneficiado y saque provecho de esta situación”, concluyó.