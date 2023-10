The Strongest sufre la baja de Fabricio Quaglio

Malas noticias en The Strongest. El líder de la División Profesional sufrió la baja de Fabricio Quaglio en la derrota frente a Palmaflor por la fecha 7 del torneo por series.



El joven atacante se golpeó el brazo izquierdo en la mitad del primer tiempo, y ante el fuerte dolor tuvo que ser sustituido. En su lugar ingresó José Flores.



Una vez finalizado el encuentro, el cuerpo médico del tigre, le realizó los exámenes médicos correspondientes.



Los resultados salieron la mañana del martes y confirmaron la gravedad de la lesión.



“Se le realizó la radiografía en la zona afectada, dando como diagnóstico la fractura radio distal en el antebrazo izquierdo. El jugador será sometido a proceso quirúrgico”, señaló el parte médico de The Strongest.



Si bien no se brindó un tiempo exacto de recuperación, se estima que el futbolista sea baja por seis semanas.