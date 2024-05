The Strongest superó a Estudiantes y lidera su grupo en la Copa Libertadores

Periodista: Cristian Méndez C.

The Strongest se deshizo del último campeón argentino al ganarle por 1-0 en el estadio Hernando Siles. Estudiantes llegó a La Paz, hizo su partido, pero no pudo remontar al golpe que dio Luciarno Ursino, que sobre los 13’ del partido marcó de cabeza tras un buen centro de Michael Ortega al corazón del área. Ese gol valió tres puntos que tienen líder (7) al Tigre, del grupo C del torneo.