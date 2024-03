The Strongest tendrá a Gremio y Estudiantes como rivales en la Libertadores

The Strongest se prepara para enfrentar a rivales poderosos en la edición 2024 de la Copa Libertadores. El sorteo del torneo ha colocado al equipo boliviano en el Grupo C junto con Gremio, Estudiantes de La Plata y Huachipato, lo que promete una competencia emocionante y desafiante.



Gremio, uno de los clubes más exitosos de Brasil, representa un desafío formidable para The Strongest. Con un rico historial de títulos nacionales e internacionales, Gremio es conocido por su estilo de juego ofensivo y su habilidad para competir en los escenarios más exigentes del fútbol sudamericano. Destaca en su palmarés una Copa Intercontinental, tres Copa Libertadores de América, dos Recopa Sudamericana



Por su parte, Estudiantes de La Plata, un equipo argentino con una historia legendaria en la Copa Libertadores, aportará una dosis extra de intensidad al grupo. Con una base de jugadores talentosos y una tradición de juego aguerrido, Estudiantes buscará hacer valer su experiencia en la competencia continental. 'El Pincha' posee cuatro Copa Libertadores obtenidas en 1968, 1969, 1970 y 2009. Además, ganó la Copa Intercontinental en el '68 y la Interamericana en el '69



Además, The Strongest se encontrará con el desafío de Huachipato de Chile. Aunque no tiene la misma reputación internacional que otros rivales en el grupo, Huachipato es conocido por su estilo de juego dinámico y su capacidad para sorprender a equipos más establecidos en el escenario sudamericano.



